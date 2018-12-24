Молодой рыбинец, до смерти запинавший родную мать, отправится за решетку

СЕГОДНЯ 17:44 2018-12-24T17:44:57+03:00

Женщина скончалась в больнице после того, как ее сын избил ее с особой жестокостью

Изменить размер текста: A A

26-летний житель Рыбинска, который убил родную мать, ближайшие девять лет проведет за решеткой. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Трагедия произошла в сентябре этого года. Подсудимый находился у себя дома, когда между ним и его матерью внезапно вспыхнул конфликт. Мужчина начал избивать 62-летнюю женщину руками и ногами по голове и телу. Спустя некоторое время она скончалась в больнице.

Наказание убийца будет отбывать в колонии строгого режима