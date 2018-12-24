Каждый десятый ярославец не может выехать заграницу из-за долгов

СЕГОДНЯ 17:23 2018-12-24T17:23:52+03:00

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В Ярославле около 70 тысяч жителей ограничены в выезде заграницу. Санкции распространяются на тех ярославцев, у которых накопилось много долгов. Злостными должниками, по информации ярославских судебных приставов, является каждый десятый горожанин.

-За одну предновогоднюю неделю ярославские судебные приставы-исполнители ограничили в выезде за границу более 5000 должников по исполнительным производствам, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Служба приставов активно работает с неплательщиками. Каждый ярославец, которому запрещено выезжать за пределы России, информируется об этом и получает консультацию специалистов.