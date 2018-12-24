Стал известен прогноз погоды на новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 17:16 2018-12-24T17:16:35+03:00

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Погода на новогодние праздники благоволит тому, чтобы гулять по праздничному городу, кататься на коньках, с горок и лепить снеговиков. Всю последнюю неделю декабря дневная температура на улице будет держаться на уровне – минус 7-10 градусов. При этом будет облачно и снежно. Примерно такой она будет и в саму новогоднюю ночь.

Примерно такая же погода ожидается и в первых числах января. Только в самый первый день нового года есть шанс, что выглянет солнышко. Наверное, это хороший знак, ведь говорят, как встретишь новый год так его и проведешь. И у нас есть все шансы, что погода в наступающем году будет радовать.