Волшебством повеяло: Дед Мороз из Великого Устюга заедет в Ярославль
27 декабря на Советской площади ярославские дети смогут встретиться с настоящим Дедом Морозом
Уже третий год старый волшебник в сопровождении журналистов исполняет желания тех, кто очень в этом нуждаетсяФото: Мэрия Ярославля
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В четверг в Ярославль пожалует уважаемый гость – Дед Мороз из Великого Устюга. Он устроит городской праздник для детей на Советской площади.
Дедушка также придет в гости к малышам с особенностями развития и ребятам, оставшимся без попечения родителей. Именно им так важно встретиться с волшебником в канун Нового года.
Дед Мороз отправился в путешествие по стране 8 ноября. Уже третий год старый волшебник в сопровождении журналистов исполняет желания тех, кто очень в этом нуждается. За два месяца он объедет 22 города от Тюмени до Санкт-Петербурга.