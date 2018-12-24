Волшебством повеяло: Дед Мороз из Великого Устюга заедет в Ярославль

СЕГОДНЯ 16:50 2018-12-24T16:50:06+03:00

Уже третий год старый волшебник в сопровождении журналистов исполняет желания тех, кто очень в этом нуждается Фото: Мэрия Ярославля

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В четверг в Ярославль пожалует уважаемый гость – Дед Мороз из Великого Устюга. Он устроит городской праздник для детей на Советской площади.

Дедушка также придет в гости к малышам с особенностями развития и ребятам, оставшимся без попечения родителей. Именно им так важно встретиться с волшебником в канун Нового года.

Дед Мороз отправился в путешествие по стране 8 ноября. Уже третий год старый волшебник в сопровождении журналистов исполняет желания тех, кто очень в этом нуждается. За два месяца он объедет 22 города от Тюмени до Санкт-Петербурга.