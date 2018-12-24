2018-12-24T16:27:13+03:00
Общество

Тепло без отопления: арт-пространство TEXTIL наполнило сердца горожан ощущением рождественского чуда

Городской выходной накануне праздников объединил ярославцев
Екатерина РЯБЦЕВА
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Фото: Денис Медоваров для Городского выходного / vk.comФото: Денис Медоваров для Городского выходного / vk.com
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В канун Нового года очень хочется чего-нибудь атмосферного и волшебного. Городской выходной на Текстильной площади перманентно справляется с этой задачей уже шестой год подряд. Ароматный глинтвейн, горячий тыквенный суп, тайный Дед Мороз и рождественский хор – как будто сказочные эльфы перенесли вас в чудесную страну, где доброе и вечное побеждает всё плохое.

И всё-таки, главный повод приехать на Ярославскую Большую мануфактуру – ярмарка подарков. Душевный хэндмэйд – это про уютные вязаные шапочки, керамические значки и брошки, кулоны из эпоксидной смолы с живыми цветами внутри, флорариумы для суккулентов, собранный руками иван-чай с кусочками малины, книги, имбирные пряники, хлопковые гирлянды и ретро-подсвечники.

В этот вечер TEXTIL стал сердцем яросавского рукоделия. Живые глаза и счастливые улыбки – много ли нужно в канун праздника? И несмотря на то, что бывший хлопоковый склад не отапливается, он согрел открытые сердца горожан.

Городской выходной TEXTIL Ярославль.Екатерина РЯБЦЕВА

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