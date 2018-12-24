2018-12-24T16:13:46+03:00
Звезды

«Стоит сходить!»: в кинотеатрах «Синема стар» прошел предпремьерный показ фильмов «Елки последние» и «Три богатыря и наследница престола»

Ярославцы остались в восторге от новинок кинопроката
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославцы побывали на предпремьерных показах долгожданных фильмов.Ярославцы побывали на предпремьерных показах долгожданных фильмов.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В минувшие выходные сеть кинотеатров «Синема стар» сделала подарок ярославцам – пригласила на предпремьерные показы долгожданных фильмов - «Три богатыря и наследница престола» и «Елки последние».

Мультфильм про новые приключения полюбившихся детям и взрослым русских богатырей показали 22 декабря в зале кинотеатра в ТЦ «Шоколад» на Московском проспекте. Перед показом публику развлекали аниматоры, для детишек устроили веселые конкурсы, работала зона аквагрима. Сам мультик подарил массу положительных эмоций и моментов для задорного смеха в зале. В этот раз по сюжету богатырям поручили привезти из-за границы наследницу престола. А это новые испытания и удивительные приключения!

Не меньше понравился зрителям и фильм «Елки последние». На предпремьерным показе, который прошел 23 декабря в «Синема стар» в ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе, царила новогодняя атмосфера: зрителей угощали чаем с конфетами, блинами, баранками и пирожками. Ну, и конечно, какой Новый год без оливье и мандаринов! Плюс веселые забавы – конкурсы на лучшее изображение елочки, селфи с елками в фойе, вопросы о любимом фильме и призы. Сама картина оправдала ожидания и стала достойным завершением полюбившейся всем россиянам серии. Здесь и встреча со старыми, любимыми героями – друзьями Борей и Женей, забавными приятелями - лыжником и сноубордистом, «снегурочкой» и дядей Юрой из предыдущей части, а также новыми персонажами. И конечно, фильм пропитан тем духом добра, любви и волшебства, который так хочется ощутить накануне Нового года.

Зрители остались довольны. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Зрители остались довольны.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

- Стоит сходить и посмотреть! Всем советуем! – отмечали после сеанса зрители.

Премьера мультфильма «Три богатыря и наследница престола», а также фильма «Елки последние» для широкого зрителя состоится 27 декабря. «Синема стар» приглашает всех прийти и зарядится новогодним настроением.

Адреса кинотеатров в Ярославле: Тутаевское шоссе,1 (ТРЦ «Рио») и Московский пр., 108 (ТК «Шоколад»).

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