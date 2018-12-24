2018-12-24T15:47:07+03:00
Происшествия

В Ярославле женщина зарегистрировала в своей квартире 13 мигрантов

Преступнице грозит штраф от 100 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле полицейские нашли квартиру, в которой незаконно были прописаны 13 мигрантов. Помещением, которое находится во Фрунзенском районе города, владела 56-летняя женщина.

-На гражданку заведено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Преступница предстанет перед судом. Ей грозит штраф в сумме от 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трёх лет.

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