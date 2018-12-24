Ярославские коммунальные службы в новогодние каникулы продолжат следить за порядком в городе

СЕГОДНЯ 15:27 2018-12-24T15:27:25+03:00

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В городе с 1 по 8 января будет организовано круглосуточное дежурство коммунальных и транспортных служб, а также в каждом районе городе назначены ответственные лица.

Начальник Единой дежурной диспетчерской службы города Сергей Горюнов сообщил, что все звонки жителей будут регистрироваться в электронном журнале и рассылаться по организациям и должностным лицам на исполнение.

После того, как запрос будет обработан и исполнен, отчет отправляется обратно в ЕДДС. Диспетчеры совершают контрольный звонок и убеждаются у горожан, устранены ли неполадки.