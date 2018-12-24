2018-12-24T14:36:30+03:00
Общество

Ярославские дольщики проблемного дома в 6-м Парковом проезде встретят Новый год в собственных квартирах

Правительство региона помогло застройщику ввести дом в эксплуатацию
Екатерина РЯБЦЕВА
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В доме достроилось 30 квартирВ доме достроилось 30 квартирФото: Правительство Ярославской области
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Строительство долгостроя в 6-м Парковом проезде наконец-то завершилось. В доме достроилось 30 квартир. Все собственники заключали договоры долевого участия.

Дом планировали ввести в эксплуатацию во втором квартале 2017 года. Застройщик не успел сдать объект в срок. Правительство области помогло строительной организации подключить здание к инженерным сетям. Благодаря этому в конце декабря ярославцы смогут заехать в свои квартиры.

– Все строящиеся объекты – на контроле правительства Ярославской области, и к каждому стараемся подходить индивидуально, – комментирует ситуацию с долгостроями председатель правительства региона Виктор Неженец.

В прошлом году с помощью органов власти 16 проблемных объектов были достроены и сданы. До конца 2018 года правительство региона планирует ввести в эксплуатацию 14 домов. Семь уже сданы. Пять объектов готовы, но идет подготовка документов для сдачи объекта. Два дома планируют расселить и дать квартиры в достроенных домах.

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