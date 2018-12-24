В Ярославле 29-летний мужчина украл детский компьютер у соседки по коммуналке

СЕГОДНЯ 12:54 2018-12-24T14:38:15+03:00

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Жительница Красноперекопского района обратилась в полицию. Она пожаловалась, что кто-то выбил дверь в её комнате в коммунальной квартире и украл компьютер ребенка и столярные инструменты. 28-летняя женщина не знала, на кого подумать, но сотрудники полиции помогли ей найти вора.

Оказывается, украл технику и инструменты ее сосед по квартире. Он выследил, пока в комнате никого не окажется, и ударил дверь. 29-летний мужчина ранее был судим.

Теперь злоумышленнику снова не уйти от наказания. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».