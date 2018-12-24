В Ярославской области сотрудники ГИБДД подарили школьникам светоотражающие манжеты
Организовать акцию инспекторам ГИБДД помогли ребята из отряда ЮИД. Мероприятие было проведено рядом со школой №6. После занятий ребята прослушали небольшую лекцию о том, для чего нужны светоотражающие элементы на одежде. Большинство из них уже знали об этом, но организаторы акции обнаружили, что не у каждого школьника к портфелю прикреплен заветный значок.
Инспекторы ГИБДД подарили ребятам светоотражающие манжеты, а также памятки и тематические газеты и взяли со школьников обещание, что они всегда будут носить с собой светоотражатели.
Помимо этого, сотрудники ГИБДД организовывают профилактические мероприятия «Внимание! Дети!». Они подъезжают к школам и контролируют, как школьники переходят дорогу и соблюдают правила дорожного движения.