В Ярославской области сотрудники ГИБДД подарили школьникам светоотражающие манжеты

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-24T12:23:23+03:00

Инспекторы взяли со школьников обещание, что они всегда будут носить с собой светоотражатели Фото: УГИБДД по Ярославской области

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Организовать акцию инспекторам ГИБДД помогли ребята из отряда ЮИД. Мероприятие было проведено рядом со школой №6. После занятий ребята прослушали небольшую лекцию о том, для чего нужны светоотражающие элементы на одежде. Большинство из них уже знали об этом, но организаторы акции обнаружили, что не у каждого школьника к портфелю прикреплен заветный значок.

Инспекторы ГИБДД подарили ребятам светоотражающие манжеты, а также памятки и тематические газеты и взяли со школьников обещание, что они всегда будут носить с собой светоотражатели.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД организовывают профилактические мероприятия «Внимание! Дети!». Они подъезжают к школам и контролируют, как школьники переходят дорогу и соблюдают правила дорожного движения.