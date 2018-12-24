2018-12-24T12:23:23+03:00
Общество

В Ярославской области сотрудники ГИБДД подарили школьникам светоотражающие манжеты

В Гаврилов-Яме прошла акция «Быть заметным – это стильно!»
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Инспекторы взяли со школьников обещание, что они всегда будут носить с собой светоотражателиИнспекторы взяли со школьников обещание, что они всегда будут носить с собой светоотражателиФото: УГИБДД по Ярославской области
Изменить размер текста:

Организовать акцию инспекторам ГИБДД помогли ребята из отряда ЮИД. Мероприятие было проведено рядом со школой №6. После занятий ребята прослушали небольшую лекцию о том, для чего нужны светоотражающие элементы на одежде. Большинство из них уже знали об этом, но организаторы акции обнаружили, что не у каждого школьника к портфелю прикреплен заветный значок.

Инспекторы ГИБДД подарили ребятам светоотражающие манжеты, а также памятки и тематические газеты и взяли со школьников обещание, что они всегда будут носить с собой светоотражатели.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД организовывают профилактические мероприятия «Внимание! Дети!». Они подъезжают к школам и контролируют, как школьники переходят дорогу и соблюдают правила дорожного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославские дольщики проблемного дома в 6-м Парковом проезде встретят Новый год в собственных квартирах
В Ярославле 29-летний мужчина украл детский компьютер у соседки по коммуналке
Полиция Тутаева остановила серийного похитителя аккумуляторов
В 2018 году около 9 тысяч жителей Ярославля и области получили высокотехнологичную медпомощь
Ярославские ГИБДД-шники спасли попавшую в ДТП на трассе семью от холода
Ярославские судмедэксперты работали с грубыми нарушениями
В Ярославле затопило Ленинградский проспект: видео
В Ярославской области под колеса иномарки попала перебегавшая дорогу женщина
В Ярославле пятиэтажку потушили за 11 минут
Ярославцев угостят бесплатным мороженым приставы, налоговики и МЧС
В Ярославле на колокольне Кирилло-Афанасиевского монастыря установили купол
Второй матч подряд «Буревестник» выигрывает за счет опыта ведущих игроков
В Ярославской области горят частные бани
В Рыбинске для горожан этой зимой будут работать 30 катков
Ярославские писатели не берут в свой союз «блатных»
В Ярославле на «зебре» «Лексус» сбил пенсионера
В Ярославской области из-за нелегальной швеи прикрыли фирму
В Ярославле ночью сгорел частный шиномонтаж
«Ярославич» дома не выдержал напряжения борьбы со своими воспитанниками
Ярославский «паровоз» Омску два гола «привез»
В Ярославле одна машина залетела на отбойник, другая - на забор
60 ярославских семей написали общую книгу
У жителя Рыбинска украли мультиварку с супом
ПАТП-1 наказали за сверхурочную работу водителей
В Рыбинске поднимется плата за проезд