2018-12-24T12:20:12+03:00
Происшествия

Полиция Тутаева остановила серийного похитителя аккумуляторов

25-летний парень может оказаться за решеткой
Екатерина РЯБЦЕВА
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Тутаевские полицейские остановили серийного похитителя аккумуляторов. 25-летний молодой человек вскрывал двери автомобилей отверткой, открывал капот и вытаскивал то, что ему было нужно. Украденное безработный юноша продавал. Вскрыв три машины, он заработал 17 тысяч рублей. В полицию обратились местные жители – владельцы обездвиженных авто.

Сотрудники быстро нашли вора. Он сам во всем сознался.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Теперь автовзломщик заплатит штраф или отправится за решетку на срок до двух лет.

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