2018-12-24T12:02:50+03:00
Здоровье

В 2018 году около 9 тысяч жителей Ярославля и области получили высокотехнологичную медпомощь

Они были пролечены в лучших больницах нашего города и страны
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство Ярославского региона и Минздрав России приняли соглашение, в рамка которого 5 тысяч пациентов получили медпомощь за счет федерального и регионального бюджета. Помимо этого, 1700 ярославцев и жителей области были отправлены в ведущие клиники страны. Всего в этом году высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 8975 жителям области.

В нашем регионе дети и взрослые могут получить более 80 видов медицинской помощи. Врачи Ярославля лечат сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, компетентны в вопросах ортопедии, травматологии и других областях. Девять крупных медицинских организаций открыты для приема пациентов. Областная и онкологическая, Соловьевская и центральная больницы в их числе, а также госпиталь ветеранов войн.

К примеру, врачи больницы скорой помощи имени Соловьева в год проводят более двух тысяч сложных операций.

– В этом году на оказание такой помощи нам было выделено порядка 350 миллионов рублей, – рассказала директор Соловьевки Наталья Даниленко.

Также стоит отметить, что после проведения межтерриториальных расчетов Соловьевскую больницу смогут посещать пациенты из других областей страны. Уникальным отделением больницы является отделение хирургии кисти и реконструктивной хирургии. Оно единственное в близлежащих регионах. Там врачи-хирурги проводят высокотехнологичные операции и помогают рукам и ногам восстановить двигательную способность. Медицинские сотрудники этого отделения прошли аккредитацию Европейской федерации хирургии кисти и получили всероссийскую премию «Призвание»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославские дольщики проблемного дома в 6-м Парковом проезде встретят Новый год в собственных квартирах
В Ярославле 29-летний мужчина украл детский компьютер у соседки по коммуналке
В Ярославской области сотрудники ГИБДД подарили школьникам светоотражающие манжеты
Полиция Тутаева остановила серийного похитителя аккумуляторов
Ярославские ГИБДД-шники спасли попавшую в ДТП на трассе семью от холода
Ярославские судмедэксперты работали с грубыми нарушениями
В Ярославле затопило Ленинградский проспект: видео
В Ярославской области под колеса иномарки попала перебегавшая дорогу женщина
В Ярославле пятиэтажку потушили за 11 минут
Ярославцев угостят бесплатным мороженым приставы, налоговики и МЧС
В Ярославле на колокольне Кирилло-Афанасиевского монастыря установили купол
Второй матч подряд «Буревестник» выигрывает за счет опыта ведущих игроков
В Ярославской области горят частные бани
В Рыбинске для горожан этой зимой будут работать 30 катков
Ярославские писатели не берут в свой союз «блатных»
В Ярославле на «зебре» «Лексус» сбил пенсионера
В Ярославской области из-за нелегальной швеи прикрыли фирму
В Ярославле ночью сгорел частный шиномонтаж
«Ярославич» дома не выдержал напряжения борьбы со своими воспитанниками
Ярославский «паровоз» Омску два гола «привез»
В Ярославле одна машина залетела на отбойник, другая - на забор
60 ярославских семей написали общую книгу
У жителя Рыбинска украли мультиварку с супом
ПАТП-1 наказали за сверхурочную работу водителей
В Рыбинске поднимется плата за проезд