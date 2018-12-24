В 2018 году около 9 тысяч жителей Ярославля и области получили высокотехнологичную медпомощь

СЕГОДНЯ 12:02 2018-12-24T12:02:50+03:00

Они были пролечены в лучших больницах нашего города и страны

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Правительство Ярославского региона и Минздрав России приняли соглашение, в рамка которого 5 тысяч пациентов получили медпомощь за счет федерального и регионального бюджета. Помимо этого, 1700 ярославцев и жителей области были отправлены в ведущие клиники страны. Всего в этом году высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 8975 жителям области.

В нашем регионе дети и взрослые могут получить более 80 видов медицинской помощи. Врачи Ярославля лечат сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, компетентны в вопросах ортопедии, травматологии и других областях. Девять крупных медицинских организаций открыты для приема пациентов. Областная и онкологическая, Соловьевская и центральная больницы в их числе, а также госпиталь ветеранов войн.

К примеру, врачи больницы скорой помощи имени Соловьева в год проводят более двух тысяч сложных операций.

– В этом году на оказание такой помощи нам было выделено порядка 350 миллионов рублей, – рассказала директор Соловьевки Наталья Даниленко.

Также стоит отметить, что после проведения межтерриториальных расчетов Соловьевскую больницу смогут посещать пациенты из других областей страны. Уникальным отделением больницы является отделение хирургии кисти и реконструктивной хирургии. Оно единственное в близлежащих регионах. Там врачи-хирурги проводят высокотехнологичные операции и помогают рукам и ногам восстановить двигательную способность. Медицинские сотрудники этого отделения прошли аккредитацию Европейской федерации хирургии кисти и получили всероссийскую премию «Призвание»