Ярославские ГИБДД-шники спасли попавшую в ДТП на трассе семью от холода

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-24T11:59:49+03:00

Машину занесло на трассе и выбросило на обочину Фото: Александр ГЛУЗ

После заноса на зимней трассе машина застряла на обочине

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В Ярославской области семья с двумя несовершеннолетними детьми попала в ДТП. На заснеженной трассе недалеко от деревни Ильицино их автомобиль занесло и выбросило на обочину. Получив повреждения, машина не смогла продолжить дорогу своим ходом…

Вскоре на место прибыли сотрудники ГИБДД, которые буквально спасли семейство от замерзания: взрослых и детей отогрели в патрульном автомобиле. Там они дождались техпомощи.

После такого происшествия глава семьи направил в УМВД России по Ярославской области благодарность, а уже пресс-служба рассказала о происшествии.