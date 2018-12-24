Ярославские ГИБДД-шники спасли попавшую в ДТП на трассе семью от холода
После заноса на зимней трассе машина застряла на обочине
Машину занесло на трассе и выбросило на обочинуФото: Александр ГЛУЗ
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В Ярославской области семья с двумя несовершеннолетними детьми попала в ДТП. На заснеженной трассе недалеко от деревни Ильицино их автомобиль занесло и выбросило на обочину. Получив повреждения, машина не смогла продолжить дорогу своим ходом…
Вскоре на место прибыли сотрудники ГИБДД, которые буквально спасли семейство от замерзания: взрослых и детей отогрели в патрульном автомобиле. Там они дождались техпомощи.
После такого происшествия глава семьи направил в УМВД России по Ярославской области благодарность, а уже пресс-служба рассказала о происшествии.