Ярославские судмедэксперты работали с грубыми нарушениями

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-24T11:18:35+03:00

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В Ярославле бюро судебно-медицинской экспертизы работало в помещениях без ремонта и не соблюдало условия хранения лекарств

Прокуратура установила, что нарушены условия хранения лекарств и медицинских изделий,и нет ремонта помещений, где проходит процесс экспертизы. Также сотрудники прокуратуры не досчитались необходимого оборудования. Кроме этого, выяснилось, что члены экспертного бюро не вовремя размещали в информационной системе информацию об исполнении контрактов.

В связи с этим в сентябре этого года начальник здравоохранительного учреждения получил представление, в ходе которого были устранены нарушения, сформирована заявка для получения субсидий на ремонт помещений, недостающего оборудования, отправлен на обучение сотрудник, исполняющий обязанности контактного управляющего, а три члена бюро судмедэкспертизы были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, должностное лицо привлечено к административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.