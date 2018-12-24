2018-12-24T10:40:48+03:00
Происшествия

В Ярославле затопило Ленинградский проспект: видео

Жители Брагино сегодня наденут коньки, чтобы добраться до остановки
Екатерина РЯБЦЕВА
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В воскресенье, 23 декабря, в сети появилось видео потопа. Его разместил «Первый ярославский автопортал 76.ру». Дублер Ленинградского проспекта превратился в настоящий водоем. Пешеходы затруднялись дойти от дома до остановки. Вода разлилась от Волгоградской улицы до Макдональдса.

– Ливневые колодцы справляются со своей задачей, – пишет в комментариях Вконтакте Юрий Гуляев.

Жители Брагино предполагают, что причина потопа – прорыв канализации. На месте аварии в канализационных путях были замечены коммунальщики. Очевидцы аварии и пользователи социальных сетей переживают, что вчерашний разлив сегодня превратится в настоящий каток. Видно, придется надевать коньки, чтобы добраться до остановки.

Потом на Ленинградском проспекте в Ярославле.Видео: Первый ярославский автопортал 76 / vk.com

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