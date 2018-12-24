В Ярославской области под колеса иномарки попала перебегавшая дорогу женщина

СЕГОДНЯ 09:07 2018-12-24T09:07:11+03:00

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ДТП произошло вчера, 23 декабря, около пяти часов вечера в Рыбинске. Женщина перебегала дорогу на улице Плеханова. Очевидцы происшествия утверждают, что все случилось в считанные секунды. Пострадавшая почему-то решила перебежать проезжую часть в неположенном месте, хотя совсем рядом был пешеходный переход. Она получила тяжелые травмы.

На месте аварии работали дежурный караул ПСЧ-8, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудниками автоинспекции проводится расследование аварии.