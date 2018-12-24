В Ярославле пятиэтажку потушили за 11 минут

СЕГОДНЯ 08:09 2018-12-24T08:09:37+03:00

В пятиэтажке на Пирогова загорелась газовая плита. Фото ГУ МЧС по ЯО.

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В 19 часов 59 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области поступило сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Пирогова, дом 33.

На тушение пожара выехали пожарно-спасательная часть №31 и пожарная часть №101 в количестве 8 огнеборцев и 3 машин спецтехники.

- Весь 5 этаж нашего дома был эвакуирован, - рассказали очевидцы ЧС. – К счастью, все живы. Обошлось без проливания этажей водой. Как объяснили спасатели, что-то случилось с газовой плитой, вроде замкнуло.

Через 5 минут очаг возгорания был локализован, еще через 6 - огонь полностью потушен.

В результате пожара уничтожена газовая плита, повреждено имущество в кухне на площади 2 квадратных метров.