В Ярославле пятиэтажку потушили за 11 минут
В 19 часов 59 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области поступило сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Пирогова, дом 33.
На тушение пожара выехали пожарно-спасательная часть №31 и пожарная часть №101 в количестве 8 огнеборцев и 3 машин спецтехники.
- Весь 5 этаж нашего дома был эвакуирован, - рассказали очевидцы ЧС. – К счастью, все живы. Обошлось без проливания этажей водой. Как объяснили спасатели, что-то случилось с газовой плитой, вроде замкнуло.
Через 5 минут очаг возгорания был локализован, еще через 6 - огонь полностью потушен.
В результате пожара уничтожена газовая плита, повреждено имущество в кухне на площади 2 квадратных метров.