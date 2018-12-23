Второй матч подряд «Буревестник» выигрывает за счет опыта ведущих игроков

СЕГОДНЯ 22:24 2018-12-23T22:24:45+03:00

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Отчасти из-за травм и болезней баскетболистов «Бури». Например, американец Гивен только-только восстановился, а главный наш снайпер Агеев слегка прихворнул. Однако команда Михаила Терехова сильна тем, что располагает рядом опытных мастеров, которые в нужную минуту могут, что называется, выстрелить, взяв игру на себя.

В прошлой игре с «Новосибирском» таким застрельщиком стал капитан команды Александров, склонивший своими «трехами» ход матча из проигрышного с победный. Не случайно на табло «Вознесенского» перед игрой «Химками» были высвечены итоговые победные цифры. Они, видимо, стали хорошим знаком в воскресенье. Химчане полностью оправдали свою лидерскую репутацию и свои позиции в таблице. Необыкновенными скоростями своих молодых игроков. Да и по точности гости выглядели получше ярославцев. Команды были достойны друг друга, особенно в защитный действиях. Соперники до последней четверти шли «ноздря в ноздрю», не допуская отрывов боле двух бросков. Однако вновь, как и с «Новосибирском», все решилось на финише.

Только теперь игру взял на себя Новиков, отгрузив гостям две «трехи» подряд, а затем и двухочковый. «Буря» вырывается вперед, а молодежь «Химок» заволновалась. У них и с точностью стало похуже. За три минуты до конца четверти «Буря» впервые отрывается на солидную дистанцию – 75:68. Удержать перевес нашим мастерам успешно удалось. Новиков с 22 очками логично считается лучшим игроком матча

«Буревестник» - «Химки-Подмосковье» - 79:76(24:25, 15:14, 22:24, 18:13)