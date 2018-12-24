2018-12-24T06:57:51+03:00
Общество

В Ярославле на колокольне Кирилло-Афанасиевского монастыря установили купол

В 1930-е колокольню Спасо-Пробинского храма разобрали, поэтому ее облик пришлось восстанавливать с нуля
Мария Соколова
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Одну из колоколен Кирилло-Афанасиевского монастыря в Ярославле украсил новый купол.Одну из колоколен Кирилло-Афанасиевского монастыря в Ярославле украсил новый купол.Фото: Правительство Ярославской области
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Работы по ее воссозданию проводятся за счет средств федеральной целевой программы «Культура России». На реконструкцию объекта в 2018 году было выделено 25 миллионов рублей.

– Завершен еще один важный этап реставрации Кирилло-Афанасиевского монастыря, – сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – С окончанием работ на колокольне полностью воссоздан внешний вид обители. Монастырь вновь приобрел былое величие. А скоро после реставрации в монастырь вернется чудотворная икона Нерукотворного Спаса, которая, по преданию, спасла ополчение Минина и Пожарского от моровой язвы.

Восстановление монастыря ведется в Ярославле с 2017 года. На трех объектах монастыря проводились работы по реставрации крыш, фасадов, усилению несущих конструкций, воссозданию глав.

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