В Ярославле на колокольне Кирилло-Афанасиевского монастыря установили купол
Работы по ее воссозданию проводятся за счет средств федеральной целевой программы «Культура России». На реконструкцию объекта в 2018 году было выделено 25 миллионов рублей.
– Завершен еще один важный этап реставрации Кирилло-Афанасиевского монастыря, – сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – С окончанием работ на колокольне полностью воссоздан внешний вид обители. Монастырь вновь приобрел былое величие. А скоро после реставрации в монастырь вернется чудотворная икона Нерукотворного Спаса, которая, по преданию, спасла ополчение Минина и Пожарского от моровой язвы.
Восстановление монастыря ведется в Ярославле с 2017 года. На трех объектах монастыря проводились работы по реставрации крыш, фасадов, усилению несущих конструкций, воссозданию глав.