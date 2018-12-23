В Ярославской области горят частные бани

СЕГОДНЯ 19:11 2018-12-23T19:11:00+03:00

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Первое сообщение о возгорании в частной бане поступило из Ярославля в 16 часов 30 минут. Горело заведение в 3-ем Брейтовском переулке, д.3. Пожар тушили 9 огнеборцев и 2 машины спецтехники. Через 1 час 4 минуты огонь был полностью потушен. В бане повреждена внутренняя отделка на площади 5 квадратных метров.

Затем в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ярославской области поступил вызов из деревни Глоднево Большесельского района. Здесь частная баня загорелась около семи часов вечера. Несмотря на то, что пожар потушили за 45 минут 8 огнеборцев и 2 машины спецтехники, здание было повреждено на площади 48 квадратных метров.

Еще одна баня заполыхала утром почти в 10 часов утра сегодня, 23 декабря, в селе Высоцкое Ярославского района. Ее тушили почти 2 часа 7 огнеборцев и 2 машины спецтехники. В результате пожара уничтожена кровля строения бани на площади 24 квадратных метра, повреждены стены и потолок на площади10 квадратных метров.

- Пострадавших ни в одном из трех случаев, к счастью, не зарегистрировано, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.