В Рыбинске для горожан этой зимой будут работать 30 катков

СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-23T17:01:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Оставшиеся три хоккейных корта начнут работу до конца года. На ледовых площадках Рыбинска все желающие смогут покататься на коньках и поиграть в хоккей. Уже в понедельник, 24 декабря, на стадионе «Взлет» откроются соревнования среди дворовых команд «Золотая шайба».

Хоккейные корты закреплены за образовательными и спортивными школами. Подготовку нескольких объектов взяли на себя инициативные жители и управляющие компании. Большая часть ледовых площадок находится во дворах многоквартирных домов. Кататься здесь можно в любое время дня. Вход на корты, расположенные в границах школ, возможен согласно режиму работы образовательного учреждения.

- Почти все ледовые площадки уже функционируют. Помогла морозная погода. Техническую подготовку осуществляют школы, спортивные учреждения, молодежный центр «Максимум» и активные жители, - рассказали в департаменте по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Посещение всех кортов и ледовых площадок бесплатно, за исключением стадионов «Метеор», «Взлет», «Звезда» и территории ТРЦ «Виконда». Стоимость билета на эти катки от 40 рублей детям и до 100 рублей взрослым. Время пребывания на катке не ограничено, работает прокат спортивного инвентаря.