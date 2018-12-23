Ярославские писатели не берут в свой союз «блатных»

СЕГОДНЯ 14:55 2018-12-23T17:44:30+03:00

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Вчера, 22 декабря, члены ярославского областного отделения Союза писателей России отметили 80-летие создания своей организации. Отделение Союза писателей СССР появилось в Ярославской области в марте 1938 года. Его возглавил писатель Василий Смирнов.

В рядах этой общественной организации состояло немало наших земляков, известных всей стране: Виктор Московкин, Валерий Замыслов, Герберт Кемоклидзе и многие другие поэты и прозаики.

Инженеры человеческих душ, такие Владимир Мартышин, Семен Работников, Евгений Чеканов, Тамара Пирогова и многие другие, по –прежнему основную часть своего времени отдают творчеству, тем не менее, они ведут и большую работу среди читателей, пропагандируя русский язык и современную литературу в массах.

Как отметил председатель ярославского областного отделения Союза писателей России Вячеслав Ковальков, многие стремятся стать членами престижного объединения, и даже пытаются для этого использовать «административный» ресурс, но сюда принимают только действительно талантливых и владеющих словом ярославцев.

Поздравить юбиляров пришли представители областной администрации, библиотекари, коллеги из ярославского отделения Союза российских писателей.