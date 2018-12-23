В Ярославле на «зебре» «Лексус» сбил пенсионера

СЕГОДНЯ 12:29 2018-12-23T12:29:15+03:00

В Заволжском районе Ярославля на "зебре" сбили пешехода. Фото Подслушано в Ярославле/ВК

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Очевидцы происшествия сообщили в соцсетях, что в Заволжском районе Ярославля возле остановки «Дачная» на повороте на школу №50 прямо на переходе был сбит мужчина.

49-летний мужчина, находившийся за рулем «Лексуса» не успел затормозить. 69-летний пенсионер, которого сбила иномарка, получил серьезные повреждения: у него черепно-мозговая травма и переломы. Пострадавшего, который после аварии лежал на дороге без движения, доставили в больницу.

«На этом пешеходном переходе не первый раз сбивают пешеходов. Пытались светофор ставить, из-за пробок, я так понимаю, убрали», - утверждают ярославцы в соцсетях.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбирается ГИБДД.