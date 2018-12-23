2018-12-23T09:45:11+03:00
Общество

В Ярославле ночью сгорел частный шиномонтаж

По факту пожара проводится следствие
Мария Соколова
Поделиться:
В результате пожара в частном шиномонтаже сгорело оборудование. Фото ГУ МЧС по ЯОВ результате пожара в частном шиномонтаже сгорело оборудование. Фото ГУ МЧС по ЯО
Изменить размер текста:

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ярославской области в 23 часа 16 минут субботы, 22 декабря. Огонь вспыхнул в помещении частного шиномонтажа, расположенного по улице Центральной, у дома 10 в поселке Ивняки Ярославского района. На возгорание выехали 6 огнеборцев и 2 машины спецтехники.

Буквально через 14 минут пожар удалось локализовать. Еще через 6 минут огонь был потушен полностью. Он уничтожил имущество на площади 5 квадратных метров. В результате возгорания пострадавшие не зарегистрированы.

Следствием рассматривает две версии возникновения пожара в частном шиномонтаже - короткое замыкание и поджог.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24