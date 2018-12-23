В Ярославле ночью сгорел частный шиномонтаж
Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ярославской области в 23 часа 16 минут субботы, 22 декабря. Огонь вспыхнул в помещении частного шиномонтажа, расположенного по улице Центральной, у дома 10 в поселке Ивняки Ярославского района. На возгорание выехали 6 огнеборцев и 2 машины спецтехники.
Буквально через 14 минут пожар удалось локализовать. Еще через 6 минут огонь был потушен полностью. Он уничтожил имущество на площади 5 квадратных метров. В результате возгорания пострадавшие не зарегистрированы.
Следствием рассматривает две версии возникновения пожара в частном шиномонтаже - короткое замыкание и поджог.