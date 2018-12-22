«Ярославич» дома не выдержал напряжения борьбы со своими воспитанниками

22 Дек. 22:46 2018-12-22T22:46:28+03:00

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Очередной матч чемпионата суперлиги волейболисты «Ярославича» проводили у себя в «Атланте» с «Уралом». Любопытно, что в составе гостей было два воспитанника ярославского волейбола: Игорь Филиппов и Андрей Титич. Причем, Андрей приехал в как бы родной клуб уже в звании капитана команды. Надо сказать, что оба экс-ярославца провели матч практически без замен, если не считать замены на либеро. Но еще более важно, что они и их партнеры проявили настоящую стойкость и выдержку в сложные моменты, когда надо было склонять сет в свою пользу. Если в первом сете ярославцы почти до концовки все время отставали на 2-3 мяча и только на самом финише ушли на «больше-меньше, но все же уступили, то во втором сете…

Второй сет «Ярославич» по всем канонам обязан был брать, поскольку к середине сета добился шестиочкового перевеса – 15:9. Но именно в этот момент в игре ярославцев что-то дрогнуло. Через пару минут уже – 16:14. Правда, «Ярославич» снова уходит в отрыв -19:15 за счет хорошей защиты Соколова и блока. И здесь почти роковая ошибка нашего связующего Воропаева, за которой еще и Пискарев бьет в аут. А там уже почти ступор. Получилось, что за счет собственных ошибок, в том числе и на приеме, вторую половину сета ярославцы провалили – 10:16. Третий сет ярославцы явно вели с какой-то опаской за свои действия, о чем сами после игры признали: «Не хватало уверенности». У гостей с этим проблем не было. А уже после матча наши экс-ярославцы как бы извинялись перед своими былыми наставниками: «Уж извините».

«Ярославич» - «Урал»(Уфа) - 0:3 (24:26; 22:25; 24:26)