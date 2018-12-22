Ярославский «паровоз» Омску два гола «привез»

СЕГОДНЯ 21:31 2018-12-22T22:43:18+03:00

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Давно уже стала применяться поговорка «Везет тому, кто везет». Вот и в субботу, 22 декабря. дружина Дмитрия Квартальнова доказала ее справедливость. Тем более, что в подмосковной Балашихе, где сейчас проводит домашние матчи омский «Авангард» из-за невыдержавшей испытания временем домашней «Арены», часовой пояс с Ярославлем один. Значительные потери в составе нашего «Локомотива» вынудили тренеров привлечь молодежь. Вот эта молодежь и стала той, которая «везет».

В начале игры тройка Фатеев-Беляев-Иванов на такой скорости поработала в чужой зоне, что оказавшийся на «пятачке» без присмотра Иванов просто не имел права с полуметра не попасть в пустые ворота – 1:0! Как бы хозяева льда пытались склонить удачу на свою сторону с помощью силового давления у ворот Коновалова, однако оборонцы наши в этот вечер действовали безупречно, хотя омичи буквально из кожи лезли. И стоило ярославцам вдруг прессануть в чужой зоне, как шайба оказалась у Апалькова, который мягким ювелирным пасом вывел Алексеева «один в ноль». Обыгрывая кипера, Алексеев угодил шайбой в конек защитника, а она под вратарем скользнула в сетку – 2:0. После этого ярославцы перешли в режим домашней заготовки по удержанию счета. Хоть и было у омичей почто два с половиной периода на исправления, но Коновалов в «рамке», что называется, костьми ложился, в чем его очень поддерживали партнеры. Очень ценный «сухарь» Коновалова, который постепенно оттягивает на себе звание первого номера.

«Авангард» - «Локомотив» - 0:2 (0:2;0:0;0:0).