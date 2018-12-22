2018-12-22T20:20:51+03:00
Происшествия

В Ярославле одна машина залетела на отбойник, другая - на забор

Похожие ДТП произошли на Богоявленской площади и Московском проспекте
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
На Богоявленской площади авто повисло на отбойнике.На Богоявленской площади авто повисло на отбойнике.Фото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:

В Ярославле машина залетела на отбойник. ДТП произошло в субботу, 22 декабря, на Богоявленской площади города. К счастью, никто серьезно не пострадал. Но из-за происшесвия возник небольшой затор на дороге. Как произошла авария, предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

А в нескольких сотнях метров от этого происшествия произошло похожее ДТП. На Московском проспекте машина заехала на ограждение. Проезжающие мимо водители удивляются, как так произошло. Это тоже предстоит выяснить Госавтоинспекции.

Напомним, четыре человека пострадали на трассе М8 в Ярославской области.

А на Московском проспекте внедорожник заехал на забор. Фото: Роман Рыжиков

А на Московском проспекте внедорожник заехал на забор.Фото: Роман Рыжиков

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославский «паровоз» Омску два гола «привез»
60 ярославских семей написали общую книгу
У жителя Рыбинска украли мультиварку с супом
ПАТП-1 наказали за сверхурочную работу водителей
В Рыбинске поднимется плата за проезд
У ярославцев примут на переработку компьютеры, телефоны и холодильники
В Ярославле к улице Громова хотят пристроить еще один участок
Четверо человек пострадали при столкновении КАМАЗа и легковушки в Ярославской области
В январе в Ярославле отменят троллейбус №6 и изменят маршрут автобуса №6
При проверке творога в ярославских магазинах нашли нарушения
«Присядь на реальность»: в Волковском сквере в Ярославле установили унитаз с колючей проволокой
В Ярославле 17-летняя девушка вышла с учебы и бесследно пропала
В Ярославской области в 2019 году появится семь новых детских садов
В Ярославле свой пост покинет директор департамента архитектуры и земельных отношений
Работник компании по сбору мусора воровал металлические баки, принадлежащие его же организации
Центр обслуживания потребителей «Ярэнерго» принял более 13 тысяч обращений
В УМВД по Ярославской области создали базу номеров телефонов и карт мошенников
Ярославцы могут позвонить Деду Морозу
В Ярославле 22 и 25 декабря будет перекрыт перекресток Добрынинского моста и Республиканского проезда
От любви до ненависти и обратно: жительница Рыбинска чуть не зарезала своего мужчину и зашила ему раны
Московские хирурги показали ярославским мастер-класс и прооперировали детей
В Ярославле металлические крышки люков заменяют на пластмассовые
Стало известно, когда принесут пенсии в новогодние каникулы
На лыжах по озеру Неро: как в Ярославской области провести новогодние каникулы
Поджег не ту аптеку: житель Ярославской области хотел отомстить бывшему партнеру, но перепутал адреса