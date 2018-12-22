В Ярославле одна машина залетела на отбойник, другая - на забор

СЕГОДНЯ 20:20 2018-12-22T20:20:51+03:00

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В Ярославле машина залетела на отбойник. ДТП произошло в субботу, 22 декабря, на Богоявленской площади города. К счастью, никто серьезно не пострадал. Но из-за происшесвия возник небольшой затор на дороге. Как произошла авария, предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

А в нескольких сотнях метров от этого происшествия произошло похожее ДТП. На Московском проспекте машина заехала на ограждение. Проезжающие мимо водители удивляются, как так произошло. Это тоже предстоит выяснить Госавтоинспекции.

Напомним, четыре человека пострадали на трассе М8 в Ярославской области.