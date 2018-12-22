2018-12-22T16:54:15+03:00
Происшествия

У жителя Рыбинска украли мультиварку с супом

Полицейским удалось раскрыть необычное преступление
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Рыбинске у мужчины украли мультиварку.В Рыбинске у мужчины украли мультиварку.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Необычную кражу пришлось расследовать полицейским МУ МВД России «Рыбинское». Житель микрорайона Копаево сообщил, что у него из кухни коммунальной квартиры пропала мультиварка, в которой был суп. Ущерб составил около 5 тысяч рублей.

Правоохранители нашли преступника. Оказалось, что он живет неподалеку.

- Нарушитель пояснил, что ночью решил занять денег на спиртное у своего знакомого, который проживает в одной из комнат коммунальной квартиры на улице Чебышева. Входная дверь была не заперта, поэтому "незваный гость" зашел в квартиру и на кухне увидел мультиварку, которую решил забрать. Позже похищенное он продал неизвестным, - рассказали в полиции.

На вора завели уголовное дело.

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