ПАТП-1 наказали за сверхурочную работу водителей
Прокуратура Красноперекопского района Ярославля выявила нарушение законодательства о труде на городском предприятии ПАТП-1, автобусы которого возят в Ярославле пассажиров.
- Установлено на предприятии допускаются нарушения режима труда и отдыха водителей, в части продолжительности ежедневного отдыха, а также в части привлечения водителей к сверхурочным работам, - сообщили правоохранители.
В итоге штраф наложили на начальника отдела эксплуатации транспорта. Кроме того, прокурором района в адрес руководства организации внесено представление об устранении нарушений законодательства. Через некоторое время прокуратура проверит, исполнено ли ее требование.