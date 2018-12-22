2018-12-22T15:19:16+03:00
Общество

ПАТП-1 наказали за сверхурочную работу водителей

Ярославское транспортное предприятие проверила прокуратура
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Прокуратура Красноперекопского района Ярославля выявила нарушение законодательства о труде на городском предприятии ПАТП-1, автобусы которого возят в Ярославле пассажиров.

- Установлено на предприятии допускаются нарушения режима труда и отдыха водителей, в части продолжительности ежедневного отдыха, а также в части привлечения водителей к сверхурочным работам, - сообщили правоохранители.

В итоге штраф наложили на начальника отдела эксплуатации транспорта. Кроме того, прокурором района в адрес руководства организации внесено представление об устранении нарушений законодательства. Через некоторое время прокуратура проверит, исполнено ли ее требование.

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