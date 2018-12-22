2018-12-22T15:11:30+03:00
Общество

В Рыбинске поднимется плата за проезд

Новая цена билета будет без копеек
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Рыбинске с 1 января поднимется плата за проезд в общественном транспорте. В троллейбусах поездка будет стоить 20 рублей, в автобусах - 22 рубля. Подорожание не коснется маршруток. Цена билета в них по-прежнему будет 24 рубля.

- В связи с изменением тарифов изменится и стоимость льготных месячных проездных билетов. Для многодетных родителей и учащихся она составит 440 рублей, - добавили в администрации города.

Напомним, осенью цену за проезд в троллейбусах Рыбинска подняли до 18 рублей 85 копеек. Рассчитываться с копейками оказалось очень неудобно. Поэтому чуть позже цену немножко снизили до более круглой величины - 18 рублей 50 копеек. С 1 января областной департамент регулирования тарифов поднял предельные тарифы на проезд, что позволило рыбинским властям еще увеличить стоимость.

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