У ярославцев примут на переработку компьютеры, телефоны и холодильники

СЕГОДНЯ 14:18 2018-12-22T14:18:33+03:00

В Ярославле 23 декабря можно будет сдать ненужный хлам на переработку. Фото: со странички проекта «ЯрЭкомобиль» в сети «ВКонтакте».

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В воскресенье, 23 декабря, в Ярославле пройдет акция по сбору неорганических отходов «ЯрЭкомобиль». На площади труда у всех желающих будут принимать не только макулатуру, пластиковые и стеклянные бутылки, банки, стеклобой, жесть и алюминий, пластик (флаконы из-под шампуней, чистящих средств, крышки, канистры, пакеты, контейнеры из-под продуктов и тортов), но и бытовую и офисную технику. Организаторы сообщают, что сдать можно будет старые компьютеры (системные блоки, сервера), мониторы, оргтехнику, офисное оборудование, ИБП, принтеры, МФУ, копировальную технику, ксероксы, картриджи, бытовые электроприборы (СВЧ-печи, телевизоры, холодильники и пр.), магнитные и цифровые накопители информации, сотовые телефоны, провода и много другое.

- Все собранное сырье будет отправлено на переработку партнерами проекта, - сообщили организаторы акции.

Пройдет мероприятие с 12 до 14 часов.