У ярославцев примут на переработку компьютеры, телефоны и холодильники
В воскресенье, 23 декабря, в Ярославле пройдет акция по сбору неорганических отходов «ЯрЭкомобиль». На площади труда у всех желающих будут принимать не только макулатуру, пластиковые и стеклянные бутылки, банки, стеклобой, жесть и алюминий, пластик (флаконы из-под шампуней, чистящих средств, крышки, канистры, пакеты, контейнеры из-под продуктов и тортов), но и бытовую и офисную технику. Организаторы сообщают, что сдать можно будет старые компьютеры (системные блоки, сервера), мониторы, оргтехнику, офисное оборудование, ИБП, принтеры, МФУ, копировальную технику, ксероксы, картриджи, бытовые электроприборы (СВЧ-печи, телевизоры, холодильники и пр.), магнитные и цифровые накопители информации, сотовые телефоны, провода и много другое.
- Все собранное сырье будет отправлено на переработку партнерами проекта, - сообщили организаторы акции.
Пройдет мероприятие с 12 до 14 часов.