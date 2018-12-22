В Ярославле к улице Громова хотят пристроить еще один участок
Власти Ярославля задумались над тем, чтобы построить новый участок улицы Громова. Дело в том, что дорога на этой улице прерывается в районе пересечения с улицей Панина.
- Депутаты вышли с предложением соединить две части улицы, чтобы была возможность сквозного проезда. Таким образом можно будет разгрузить соседние транспортные артерии и сделать объездную дорогу. На 2019 год запланируем проектирование, - сообщил в соцсетях мэр Ярославля Владимир Волков.
Ярославцы восприняли известие с воодушевлением.
- Давно пора это сделать было, - комментирует под постом главы города Семен Давыдов.
Также ярославцы предложили соединить дорогой улицы Панина и Батова, где не хватает примерно 50 метров проезжей части.