В Ярославле к улице Громова хотят пристроить еще один участок

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-22T10:03:48+03:00

В Ярославле могут достроить улицу Громова. Фото: страничка в соцсетях Владимира Волкова.

Он должен соединить две части этой улицы

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Власти Ярославля задумались над тем, чтобы построить новый участок улицы Громова. Дело в том, что дорога на этой улице прерывается в районе пересечения с улицей Панина.

- Депутаты вышли с предложением соединить две части улицы, чтобы была возможность сквозного проезда. Таким образом можно будет разгрузить соседние транспортные артерии и сделать объездную дорогу. На 2019 год запланируем проектирование, - сообщил в соцсетях мэр Ярославля Владимир Волков.

Ярославцы восприняли известие с воодушевлением.

- Давно пора это сделать было, - комментирует под постом главы города Семен Давыдов.

Также ярославцы предложили соединить дорогой улицы Панина и Батова, где не хватает примерно 50 метров проезжей части.