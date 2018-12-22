Четверо человек пострадали при столкновении КАМАЗа и легковушки в Ярославской области

СЕГОДНЯ 09:49 2018-12-22T09:49:46+03:00

Фото с места ДТП: УМВД по Ярославской области.

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Госавтоинспекция Ярославской области устанавливает обстоятельства ДТП с четырьмя пострадавшими. Около 5 часов утра 21 декабря на 363 км дороги Москва-Холмогоры в Первомайском районе столкнулись легковой автомобиль «Опель Вектра» и«КАМАЗ». В итоге пострадали 53-летний водитель иномарки, а также двое ее пассажиров - 52-летняя женщина и 23-летний парень. Также травмы получил 46-летний водитель грузовика.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, МЧС. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Напомним, полиция поймала в Ярославле водителя, раскурочившего могилы на Осташинском кладбище.