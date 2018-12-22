В январе в Ярославле отменят троллейбус №6 и изменят маршрут автобуса №6

СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-22T09:43:22+03:00

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С 1 января 2019 года в Ярославле отменят троллейбус № 6, который ходит от вокзала Ярославль Главный до Богоявленской площади. Об этом предупредили в мэрии города.

Кроме того, с 9 декабря в областном центре изменится схема движения некоторых автобусов. В частности, автобус № 6 «ЯШЗ – НЗКИ» при движении из центра города будет делать круг после остановки «Фабрика «Красный перевал» по улице Большая Норская, Красноперевальскому переулку, улице Куропаткова и снова выезжать к «Фабрике Красный Перевал», а далее следовать согласно действующей схеме - до шинного завода. Автобусы, выполняющие пассажирские перевозки по маршруту № 60 «НЗКИ – ЯШЗ», будут привлечены к выполнению пассажирских перевозок по измененному муниципальному маршруту № 6 «ЯШЗ – НЗКИ».

Также с 9 января изменится время работы автобуса № 5 «Красная площадь – Осташинское кладбище». От кладбища в рабочие дни он будет отъезжать на 5 минут позже - в 9.35 и 12.50, время отъезда от Богоявленской площади останется тем же, что и сейчас - 8.45 и 12.00. Также изменится время рейсов в выходные: от Богоявленской площади автобус будет отходить в 8.00, 9.40, 12.00, 13.50, а от Осташинского кладбища - в 8.50; 10.30; 12.50; 14.40. Изменится и расписание автобусов № 4А «Богоявленская площадь – поселок Октябрьский». Из центра автобус будет выходить в 6.52; 7.30; 8.03; 8.47; 9.24; 10.57; 11.33; 12.11; 12.44; 13.32; 14.07; 14.43; 15.21; 15.55; 16.34; 17.08; 17.43; 18.47; 19.22; 19.56, а их поселка - 6.52; 7.30; 8.14; 8.47; 9.25; 10.00; 11.33; 12.12; 13.01; 13.34; 14.10; 14.45; 15.21; 16.00; 16.33; 17.12; 17.46; 18.21; 19.25; 19.58.