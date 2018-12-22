При проверке творога в ярославских магазинах нашли нарушения

СЕГОДНЯ 09:15 2018-12-22T09:15:11+03:00

Не все в порядке с творогом в ярославских магазинах. Фото: Олег ЗОЛОТО

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При проверке образцов творога, купленного в магазинах Ярославля, Костромы, Рязани и Казани нашли нарушения. Исследования провели специалисты некоммерческой организации «Российский институт потребительских испытаний» (АНО «РИПИ») с партнерами. Изучали фасованный творог, купленный в торговых сетях.

Из 12 торговых марок к шести претензий не было. Испытания на отлично прошла продукция «Очень важная корова», «Молочная речка», «Просто молоко», «Северное молоко», «Караваево» и «Лукоморье». У продукции Тумского молокозавода выявили небольшое отклонение по жирности - вместо указанных на пачке 9% было 10%. А вот у творога «Жили-были», «РязаньЭко Продукт», «Монастырский двор» жирность, наоборот, оказалась ниже заявленной примерно на 2%. Продукция Старомайнского молочного завода и вовсе признана фальсификатом. Она содержит жиры немолочного происхождения, в том числе растительные, а жирность творога превышает указанную на упаковке в три раза. В твороге «Аида» из Белгородской области в два раза превышена доля дрожжей.