«Присядь на реальность»: в Волковском сквере в Ярославле установили унитаз с колючей проволокой
Ночь. Улица. Фонарь. Унитаз... Простите, что!? В Волковском сквере в Ярославле неизвестные установили странный «арт-объект». Композиция состоит из колючей проволоки и белого «трона», расписанного неоднозначными надписями.
- Присядь на реальность! – гласит одна из них.
Фотографию выложили в группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте. Под постом пользователи уже придумывают название новому памятнику:
-Скамья раздумий, олицетворение Ярославля в России, новая работа Бэнкси…
А некоторые даже радуются, что можно сделать свои «дела» бесплатно.
Что хотел сказать автор этого творения, неизвестно. Однако, скорее всего, скоро «арт-объект» займет законное место на помойке.