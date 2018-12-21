«Присядь на реальность»: в Волковском сквере в Ярославле установили унитаз с колючей проволокой

СЕГОДНЯ 20:28 2018-12-21T20:28:23+03:00

Что хотел сказать автор такого «арт-объекта», неизвестно

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Ночь. Улица. Фонарь. Унитаз... Простите, что!? В Волковском сквере в Ярославле неизвестные установили странный «арт-объект». Композиция состоит из колючей проволоки и белого «трона», расписанного неоднозначными надписями.

- Присядь на реальность! – гласит одна из них.

Фотографию выложили в группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте. Под постом пользователи уже придумывают название новому памятнику:

-Скамья раздумий, олицетворение Ярославля в России, новая работа Бэнкси…

А некоторые даже радуются, что можно сделать свои «дела» бесплатно.

Что хотел сказать автор этого творения, неизвестно. Однако, скорее всего, скоро «арт-объект» займет законное место на помойке.