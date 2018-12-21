В Ярославле 17-летняя девушка вышла с учебы и бесследно пропала

СЕГОДНЯ 19:52 2018-12-21T19:52:47+03:00

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В четверг, 20 декабря, на Пятерке в Ярославле пропал подросток. 17-летняя Анжелика Лисунова вышла с учебы и исчезла. Ее местонахождение до сих пор не установлено.

Пропавшая девушка была одета в черную парку, черные брюки и черные ботинки.

Анжелике на вид 19-20 лет, невысокого роста, плотного телосложения. У девушки прямые русые волосы до плеч, карие глаза.

Если вы знаете, где может находится пропавшая девушка, или видели ее после 20 декабря, обратитесь в полицию по телефонам: 02, 102,112(с сотового) или по телефону горячей линии ЯрСпас: 89109640838