2018-12-21T18:07:48+03:00
Общество

В Ярославской области в 2019 году появится семь новых детских садов

Об сообщили в администрации региона
Полина ЗАЙЦЕВА
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Некоторые из них уже открыли свои двери для маленьких воспитанниковНекоторые из них уже открыли свои двери для маленьких воспитанниковФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области появятся семь новых детских садов, некоторые из них уже открыли свои двери для маленьких воспитанников. Так, в Угличе открылся садик «Мозаика», рассчитанный на детей старше трёх лет. На сегодняшний день это дошкольное учреждение посещают 92 малыша, к марту количество детей увеличится до 225.

-С начала года в регионе уже открылось четыре детских сада – в Ярославле, Данилове и Угличе. В 2019 году запланировано открытие еще семи новых образовательных учреждений для дошкольников, - рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

В администрации уточнили, что в 2019 году дошкольные учреждения появятся в Пошехонье, Рыбинске, Ярославском районе. В областном центре тоже приступят к строительству нового садика.

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