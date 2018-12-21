В Ярославской области в 2019 году появится семь новых детских садов

СЕГОДНЯ 18:07 2018-12-21T18:07:48+03:00

Некоторые из них уже открыли свои двери для маленьких воспитанников Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославской области появятся семь новых детских садов, некоторые из них уже открыли свои двери для маленьких воспитанников. Так, в Угличе открылся садик «Мозаика», рассчитанный на детей старше трёх лет. На сегодняшний день это дошкольное учреждение посещают 92 малыша, к марту количество детей увеличится до 225.

-С начала года в регионе уже открылось четыре детских сада – в Ярославле, Данилове и Угличе. В 2019 году запланировано открытие еще семи новых образовательных учреждений для дошкольников, - рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

В администрации уточнили, что в 2019 году дошкольные учреждения появятся в Пошехонье, Рыбинске, Ярославском районе. В областном центре тоже приступят к строительству нового садика.