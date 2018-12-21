В Ярославле свой пост покинет директор департамента архитектуры и земельных отношений

СЕГОДНЯ 16:51 2018-12-21T16:51:28+03:00

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В Ярославле уходит в отставку директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Александр Скворцов. Чиновник покинет должность 27 декабря.

- Приказ об увольнении подписан 27 декабря, - рассказали в пресс-службе мэрии города. - Увольнение происходит по обоюдному согласию сторон.

Договор с Александром Скворцовым расторгнут на пол года раньше его истечения. Пока в администрации города не называют имя человека, который займёт этот пост.