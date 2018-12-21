2018-12-21T16:51:28+03:00
Политика

В Ярославле свой пост покинет директор департамента архитектуры и земельных отношений

Александр Скворцов должен сдать полномочия 27 декабря
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле уходит в отставку директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Александр Скворцов. Чиновник покинет должность 27 декабря.

- Приказ об увольнении подписан 27 декабря, - рассказали в пресс-службе мэрии города. - Увольнение происходит по обоюдному согласию сторон.

Договор с Александром Скворцовым расторгнут на пол года раньше его истечения. Пока в администрации города не называют имя человека, который займёт этот пост.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работник компании по сбору мусора воровал металлические баки, принадлежащие его же организации
Центр обслуживания потребителей «Ярэнерго» принял более 13 тысяч обращений
В УМВД по Ярославской области создали базу номеров телефонов и карт мошенников
Ярославцы могут позвонить Деду Морозу
В Ярославле 22 и 25 декабря будет перекрыт перекресток Добрынинского моста и Республиканского проезда
От любви до ненависти и обратно: жительница Рыбинска чуть не зарезала своего мужчину и зашила ему раны
Московские хирурги показали ярославским мастер-класс и прооперировали детей
В Ярославле металлические крышки люков заменяют на пластмассовые
Стало известно, когда принесут пенсии в новогодние каникулы
На лыжах по озеру Неро: как в Ярославской области провести новогодние каникулы
Поджег не ту аптеку: житель Ярославской области хотел отомстить бывшему партнеру, но перепутал адреса