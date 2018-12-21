Работник компании по сбору мусора воровал металлические баки, принадлежащие его же организации

СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-21T15:45:04+03:00

Мужчина хотел сдавать их в металлолом

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В полицию Ярославля обратилась компания, занимающаяся сбором мусора. Заявитель рассказал, что с июля по ноябрь 2018 года в Красноперекопском районе города пропали три контейнера для сбора отходов.

- Сумма нанесённого ущерба составила более 21 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сотрудниками полиции был установлен 25-летний подозреваемый.

Злоумышленник оказался работником компании. Украденное он хотел сдать в пункт приема металлолома. В его отношении уже заведено уголовное дело, расследование продолжается.