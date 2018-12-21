Центр обслуживания потребителей «Ярэнерго» принял более 13 тысяч обращений

СЕГОДНЯ 15:29 2018-12-21T15:29:53+03:00

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Сотрудники Центра обслуживания потребителей (ЦОП) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» обработали более 13 тысяч обращений за 11 месяцев 2018 года.

Наибольшее количество обращений было связано с вопросом технологического присоединения (ТП) к сетям компании. За указанный период ярославцы подали 4120 заявок на ТП, а специалисты Центра обслуживания провели 3804 консультации по этому направлению. Услугой «Сопровождение ТП» воспользовались 2467 клиентов. Эта дополнительная услуга компании, в рамках которой специалисты «Ярэнерго» берут на себя выполнение всех работ, предписанных клиенту. Потребитель, таким образом, экономит свое время и получает качественно выполненные работы по ТП «под ключ».

Среди клиентов ЦОПа как физические, так и юридические лица. Так, среди присоединенных в этом году к электросетям филиала значатся не только жилые дома, но и

предприятия, организации, объекты социальной инфраструктуры. Наиболее значимыми объектами ТП стали гостиница и складской комплекс в городе Ярославле, оптово-распределительный центр в индустриальном парке «Новоселки» и колесо обозрения в центре Ярославля.

Подавляющее число обращений были поданы гражданами лично, при посещении Центра обслуживания потребителей. ЦОП Ярэнерго может обслуживать до семи посетителей одновременно и принимать порядка ста человек в день, в нем действует электронная очередь и комфортабельная зона ожидания.

Помимо личных визитов, с развитием информационных технологий для обращений в филиал жители все активнее используют заочные каналы коммуникации – личный кабинет клиента на сайте МРСК Центра https://lkk.mrsk-1.ru/ и портал электросетевых услуг https://портал-тп.рф/ , через которые, в том числе, можно получить и услуги по технологическому присоединению в электронном виде. Всего через них было подано 1968 обращений. А через портал «Светлая страна» https://светлаястрана.рф/ с 22 августа поступило 99 обращений. Портал «Светлая страна» - проект компании «Россети» для обратной связи с потребителями электрической энергии. Через него жители могут передать сообщения об отключениях электроэнергии, ее качестве, а также о дефектах электросетевого оборудования.

Подробную информацию об интересующих услугах филиала «Ярэнерго» можно узнать по телефону прямой круглосуточной линии энергетиков 8-800-50-50-115, либо посетив Центр обслуживания потребителей по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 80.