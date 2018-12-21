В УМВД по Ярославской области создали базу номеров телефонов и карт мошенников

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-21T13:43:47+03:00

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В УМВД по Ярославской области создали базу данных номеров телефонов и карт мошенников. Об этом на пресс-конференции 21 декабря сообщил заместитель начальника УМВД - начальник следственного управления Андрей Мешков.

- Информационные центры, которые ведут различные базы данных, есть и общероссийский и региональные. Но базу данных номеров телефонов и карт мошенников мы создали отдельно, по своей инициативе. Центральной установки заводить такие базы нет, но делать это и не запрещено, - пояснил Мешков.

По словам полицейских, база помогает вычленять из общего массива случаев мошенничеств, совершенных по телефону или через Интернет, серии, где фигурируют одни и те же номера. Это позволяет собрать больше информации о мошеннике и быстрее его найти.

Всего за 11 месяцев этого года в Ярославской области, по данным правоохранителей, количество мошенничеств сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество раскрытых дел, направленных в суд, увеличилось на 19%.