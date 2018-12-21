Ярославцы могут позвонить Деду Морозу

СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-21T11:54:56+03:00

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МТС в Ярославле запускает прямую линию связи с Дедом Морозом. Поговорить по телефону со сказочным дедом можно будет с 20 декабря 2018 года по 30 января 2019 года.

Чтобы услышать голос любимца всех детей, нужно набрать на телефоне номер 89806577799. Получить поздравления от настоящего Деда Мороза могут абоненты всех операторов. Стоимость звонка равна стоимости исходящего вызова по тарифному плану