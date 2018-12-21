2018-12-21T11:23:12+03:00
Происшествия

От любви до ненависти и обратно: жительница Рыбинска чуть не зарезала своего мужчину и зашила ему раны

Из-за воспаления пришлось обращаться в больницу, а врачам - в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Роман Рыжиков
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В Рыбинске пьяная ссора мужчины с женщиной чуть не обернулась трагедией. 33-летняя жительница Рыбинска выпивала со своим сожителем. Как это часто бывает, между ними вспыхнул конфликт. В порыве эмоций женщина схватила нож и ударила мужчину в грудную клетку. Увидев рану, она сильно испугалась и принялась зашивать порез обычными нитками.

Не удивительно, что через несколько дней рана воспалилась и начала болеть. Пострадавший пошел ко врачу, а врач уже и позвонил в полицию. В участке агрессивной женщине пришлось во всем сознаться…

Злоумышленница получила подписку о невыезде. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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