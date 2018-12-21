Московские хирурги показали ярославским мастер-класс и прооперировали детей
Доктора из Москвы приехали в наш город в рамках программы «Золотое кольцо детской хирургии». Специалисты рассказали местным хирургам об особенностях малотравматичных хирургических манипуляций. Три операции были успешно проведены в Ярославской областной больнице.
Руководитель НМИЦ Игорь Киргизов уже не первый раз приезжает в Ярославль с мастер-классом. Врач отмечает, что за последние годы профессиональный уровень детской хирургии вырос.
- Наша задача - показать нашим коллегам в регионах все возможности современного оборудования и как с его помощью делать эндоскопические операции, - сказал Киргизов.
Главврач детской областной больницы Марина Писарева считает, что такой обмен опытом необходим для ярославских специалистов.
Операции были сделаны маленьким пациентам с патологиями кишечника. Малоинвазивные вмешательства сокращают сроки реабилитации детей до двух недель.
Помимо работы с ярославскими врачами московские хирурги проконсультируют пациентов и организуют лекторий для медсестер.
Не только Ярославль участвует в программе «Золотое кольцо детской хирургии». В Костроме, Иванове и Владимире также прошел ряд операций для малышей.