2018-12-21T10:54:12+03:00
Общество

Московские хирурги показали ярославским мастер-класс и прооперировали детей

Три операции на кишечнике в детской областной больнице провели специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Помимо работы с ярославскими врачами московские хирурги проконсультируют пациентов и организуют лекторий для медсестерПомимо работы с ярославскими врачами московские хирурги проконсультируют пациентов и организуют лекторий для медсестерФото: Правительство Ярославской области
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Доктора из Москвы приехали в наш город в рамках программы «Золотое кольцо детской хирургии». Специалисты рассказали местным хирургам об особенностях малотравматичных хирургических манипуляций. Три операции были успешно проведены в Ярославской областной больнице.

Руководитель НМИЦ Игорь Киргизов уже не первый раз приезжает в Ярославль с мастер-классом. Врач отмечает, что за последние годы профессиональный уровень детской хирургии вырос.

- Наша задача - показать нашим коллегам в регионах все возможности современного оборудования и как с его помощью делать эндоскопические операции, - сказал Киргизов.

Главврач детской областной больницы Марина Писарева считает, что такой обмен опытом необходим для ярославских специалистов.

Операции были сделаны маленьким пациентам с патологиями кишечника. Малоинвазивные вмешательства сокращают сроки реабилитации детей до двух недель.

Помимо работы с ярославскими врачами московские хирурги проконсультируют пациентов и организуют лекторий для медсестер.

Не только Ярославль участвует в программе «Золотое кольцо детской хирургии». В Костроме, Иванове и Владимире также прошел ряд операций для малышей.

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