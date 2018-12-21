В Ярославле металлические крышки люков заменяют на пластмассовые

СЕГОДНЯ 09:22 2018-12-21T09:22:09+03:00

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В Ярославле металлические крышки люков постепенно меняют на пластмассовые. Так коммунальщики борются с воровством.

- Кражи чаще всего происходят в Дзержинском и Фрунзенском районах. Только за минувшие выходные в Брагино украли 20 люков. Проводятся рейды по проверке пунктов приёма лома черных металлов, на предмет обнаружения крышек колодцев. Но, как показывает практика, они, к сожалению, малоэффективны, - сообщил на своей страничке в соцсетях заместитель мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Кузнецов.

Всего по данным мэрии, в этом году в Ярославле было похищено более 400 крышек. Ущерб, который нанесли воры, например, муниципальному предприятию «РиОГС» - более 430 тысяч рублей, «Ярославльводоканалу» - 311 тысяч рублей. Но главное, что незакрытые люки представляют большую опасность для жителей. При этом Кузнецов отметил, что в городе более 90 тыс. колодцев,и одновременно заменить все люки на пластиковые невозможно. Власти, предприятия и правоохранители пытаются найти выход из сложившейся ситуации.