2018-12-21T09:22:09+03:00
Общество

В Ярославле металлические крышки люков заменяют на пластмассовые

Так коммунальщики борются с воровством
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
За год в Ярославле украли более 400 крышек люков.За год в Ярославле украли более 400 крышек люков.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Ярославле металлические крышки люков постепенно меняют на пластмассовые. Так коммунальщики борются с воровством.

- Кражи чаще всего происходят в Дзержинском и Фрунзенском районах. Только за минувшие выходные в Брагино украли 20 люков. Проводятся рейды по проверке пунктов приёма лома черных металлов, на предмет обнаружения крышек колодцев. Но, как показывает практика, они, к сожалению, малоэффективны, - сообщил на своей страничке в соцсетях заместитель мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Кузнецов.

Всего по данным мэрии, в этом году в Ярославле было похищено более 400 крышек. Ущерб, который нанесли воры, например, муниципальному предприятию «РиОГС» - более 430 тысяч рублей, «Ярославльводоканалу» - 311 тысяч рублей. Но главное, что незакрытые люки представляют большую опасность для жителей. При этом Кузнецов отметил, что в городе более 90 тыс. колодцев,и одновременно заменить все люки на пластиковые невозможно. Власти, предприятия и правоохранители пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, когда принесут пенсии в новогодние каникулы
На лыжах по озеру Неро: как в Ярославской области провести новогодние каникулы
Поджег не ту аптеку: житель Ярославской области хотел отомстить бывшему партнеру, но перепутал адреса
Ярославский «паровоз» дожал казахских «барсов»
Вместо рэпера Мота в Новый год ярославцев развлечет «Burito»
В Ярославле муж из ревности убил свою жену
Сбербанк и РБК запускают совместный проект в приложении Сбербанк Онлайн
В Ярославской области собутыльник украл у знакомого икону, подсвечник и телефон
В Ярославле семейная пара продала квартиру и не собиралась съезжать
Во время инаугурации мэра Ярославля сработала сигнализация: виновата кухня
В Ярославле преобразят большой двор в Заволжском районе
Еще два села в Ярославской области обзавелись интернетом
На Новый год -2019 в Ярославле перекроют движение: где и на сколько
В Ярославле липовый соцработник попросил у жертв фото на память
Ярославские психологи проверили работников УФСИН на агрессивность
Долгожданные московские трамваи, наконец, выходят на линию в Ярославле
В Ярославле ночью сгорела частная баня
Все фигуранты уголовного дела о пытках в ярославской колонии №1 останутся под арестом
Двукратный чемпион мира по хоккею провел в Ярославле мастер-класс для воспитанников спортшколы
В новогодние праздники в Ярославле полиция и Росгвардия будут дежурить круглосуточно
Ярославский художник Вася Ложкин вражду не разжигает и рознь не сеет
В Ярославской области на губернаторские елки пригласят более 2 тысяч детей
Ярославец 7 лет бегал от работников военкомата