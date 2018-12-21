Стало известно, когда принесут пенсии в новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 08:04 2018-12-21T08:13:32+03:00

Стало известно, когда принесут пенсию в январе 2019 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление ПФР в Ярославле проинформировало о графике работы в праздники

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Управление ПФР в Ярославле проинформировало о графике доставки пенсий и социальных выплат в праздники в январе 2019 года. Почтальоны будут работать в следующие дни:

В городских отделениях почтовой связи с 6-ти разовой доставкой пенсии принесут:

4 января — за 4, 6 января,

5 января — за 5, 7 января,

с 8 января — работа в обычном режиме.

В отделениях с 5-ти разовой доставкой (выходной воскресенье — понедельник) пенсии принесут:

3 января — за 4, 6 января,

4 января — за 5, 7 января,

5 января — за 8 января,

с 9 января — работа в обычном режиме.