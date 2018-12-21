На лыжах по озеру Неро: как в Ярославской области провести новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 07:29 2018-12-21T07:29:56+03:00

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Новогоднее настроение жителей Ярославля будут создавать разные городские локации. В культурном центре Textil пройдет «Городской выходной». Ярославцы посетят творческую мастерскую и ярмарку крафтовых подарков, а также услышат пение рождественского хора. В Ярославском художественном музее ярославцы смогут пройти новогодний квест.

Другие музеи области устроят культурно-исторические реконструкции празднования Рождества и Нового года. В особняке купцов Кузнецовых горожане смогут погадать перед святками и поиграть в рождественские игры. Музей-заповедник Рыбинска покажет детям театрализованное представление «Рейс 19/20». Герои спектакля путешествует на машине времени, которая ломается. Путешественники попадают на праздник в 1920 год и смотрят, как в далекие времена справляли Новый год. В Переславле-Залесском в музее-усадьбе «Ботик Петра I» состоится новогодний бал. Гостей бала встретят кавалеры и дамы и покажут мастер-класс по танцам, старинным светским играм фанты и буриме. Ростов Великий предлагает интересную программу «Зима в Ростове». Ростовчане и гости города посетят музыкальные вечера, устроят экстремальные заезды на снегоходах, покатаются на лыжах по озеру Неро.

Напомним, вместо рэпера Мота в Новый год перед ярославцами выступит «Burito».