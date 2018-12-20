Поджег не ту аптеку: житель Ярославской области хотел отомстить бывшему партнеру, но перепутал адреса

20 Дек. 20:44 2018-12-20T20:44:19+03:00

Изменить размер текста: A A

41-летний жителю Рыбинска не повезло дважды. Во-первых, суд приговорил его к заключению в колонии-поселении. Во-вторых, наказание он будет отбывать за преступление, которое совершил по-ошибке.

Происшествие, виновником которого он стал, произошло 19 апреля в Тутаеве. Мужчина ночью поджег аптеку в одном из торговых центров города – хотел таким образом отомстить бывшему деловому партнеру, с которым возникли денежный разногласия. Только вот облитую бензином ветошь он кинул в заведение другого владельца - перепутал названия.

- В результате пожара были уничтожены внутренняя отделка помещения и находившийся внутри товар на сумму около 4 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

В колонии-поселении нарушитель должен провести 1 год 3 месяца.